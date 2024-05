TJDF suspende presidente do Pacajus e irmão por ataques homofóbico e machista contra arbitragem

O presidente do Pacajus, Cristiano Cortez, ameaçou a equipe de arbitragem com agressões na partida contra o Cariri, na Série B do Campeonato Cearense. O irmão do dirigente, Everton Cortez, invadiu o gramado ao término do jogo e proferiu ofensas machistas e homofóbicas

O TJDF-CE deu 60 dias para o pagamento da multa por parte de Cristiano Cortez. Além do presidente do Pacajus, o irmão do dirigente, Everton Corteza, também relatado em súmula por desrespeito à arbitragem, ficará afastado do estádio por 720 dias. O clube foi multado em R$ 400 (quatrocentos reais).

“Acho que a pena foi muito pouca, principalmente na questão dos valores, mesmo alegando que os clubes cearenses não têm um bom caixa financeiro, só que você tem que responder por aquilo que você faz, pelas suas ações. Conforme suas ações, as punições devem ser severas, mas que bom que foi punido. Pelo menos isso, existiu a punição. Entendo que, no futebol, a punição só é válida quando dói no bolso. Espero que o comportamento, principalmente deles, mude. Que eles entendam que ele são puníveis, sim”, disse Ingrede Santos, que atuou como quarta árbitra em Pacajus x Cariri.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) suspendeu o presidente do Pacajus, Cristiano Cortez, por 15 dias, além de aplicar multa de R$ 1000 (mil reais), por atacar, com comentários machistas e homofóbicos, a arbitragem de Pacajus x Cariri , disputado em 31 de março, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Cearense.

Relembre o caso



O presidente do Pacajus, Cristiano Cortez, ameaçou a equipe de arbitragem com agressões na partida contra o Cariri, na Série B do Campeonato Cearense, que culminou no rebaixamento do Índio do Vale do Caju: “Todos vão apanhar e você (quarta árbitra, Ingrede dos Santos) também”.

O irmão do dirigente, Everton Cortez, invadiu o gramado ao término do jogo e proferiu ofensas machistas e homofóbicas contra o árbitro de campo, Natanael Freitas de Sá, e a quarta árbitra. A partida entre Pacajus e Cariri ocorreu no último dia 31 de março, terminando com derrota do Índio do Vale do Caju por 2 a 1.



Na súmula, Natanael registrou que o irmão do presidente do Pacajus direcionou ataques contra Ingrede de forma contínua. Frases como: “Você deveria estar atrás de um fogão”, “O seu escudo você ganhou sem merecer, sua burra” e “Serve nem para levantar a placa de substituição”.