Secretário se diz otimista antes de vistoria da Conmebol no Castelão: "Dentro do nosso metiê"

Rogério Pinheiro comentou em entrevista que tem "certeza que vai ser como as demais", referindo-se à visita da Conmebol para reavaliar o campo do Castelão

Rogério Pinheiro ressaltou que está otimista quanto a visita da Conmebol e que esse tipo de situação tem sido corriqueira nos últimos anos, sobretudo pelo contexto do primeiro semestre, marcado por chuvas e alta quantidade de jogos realizados no Gigante da Boa Vista — contexto que prejudica a qualidade do gramado e dificulta as manutenções.

Apesar da notificação enviada pela Conmebol para a CBF e o Fortaleza, onde expôs grande insatisfação com o gramado do Castelão, inclusive ameaçando vetar a praça esportiva em torneios da entidade, Rogério Pinheiro garantiu que algumas melhorias já estavam programadas. Dentre elas, na pequena área dos gols. Para acelerar o processo de manutenção, Ceará e Fortaleza aceitaram mandar jogos no Presidente Vargas.

“Já tínhamos essa programação, tanto que o replantio começou após o jogo contra o Boca Juniors. Agradecer e ressaltar a parceria de Ceará e Fortaleza, que retiraram alguns jogos. Tem outras eventuais partidas que a gente acredita que podem ser transferidas também para o Presidente Vargas, e isso vai facilitar muito a manutenção do gramado. Dia 9 teremos a visita da equipe designada pela Conmebol e tenho certeza que vai ser como as demais. Todos os anos temos essas observações da Conmebol. Já está dentro do nosso metiê. No primeiro semestre, coincide com o maior volume de jogos e a incidência das chuvas. Tudo isso acaba afetando na qualidade do gramado e na manutenção”, explicou Rogério Pinheiro.