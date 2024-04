Ferroviário anuncia renovação com Maurício Copertino até o fim da temporada

O Ferroviário anunciou na noite desta terça-feira, 19, a renovação de contrato com o atual técnico do clube, Maurício Copertino, até o fim da atual temporada. Junto à permanência, acertada em reunião entre o treinador e a diretoria executiva do clube coral, foi acordado um maior investimento, o que deve envolver novas contratações ao longo do ano.

“Depois de uma reunião com o presidente e todo o corpo diretivo, foi decidido que serão realizados investimentos importantíssimos para o clube, o que garantiu a nossa permanência aqui. Então conto com o apoio de todos vocês (torcedores) e muito obrigado pelo apoio incondicional que vocês têm me dado nesses 50 dias de clube. Foi muito importante, mas agora é uma nova etapa na qual a gente tem que unir forças para que a gente possa fazer uma excelente campanha na Série C do Campeonato Brasileiro”, disse o treinador nas redes sociais do Ferroviário.

Antes de ser anunciada a renovação, Copertino havia ressaltado a necessidade de melhorias na estrutura do clube e no plantel para manter um time competitivo durante a disputa da Série C. "Futebol é feito com dinheiro, com evolução do clube. Eu não posso chegar e falar que tá tudo bem, que vamos entrar forte na Série C. [...] O clube tem entendido, tem feito reformas como na academia, mas eu preciso de mais coisas para disputar uma Série C", afirmou o técnico.