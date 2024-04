CBF define Caio Max como árbitro do Clássico-Rei na Copa do Nordeste

Fortaleza e Ceará voltam a se enfrentar, na Arena Castelão, na noite desta quarta-feira, 20, desta vez pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Para o confronto, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro Caio Max como responsável por apitar o Clássico. A escala completa já está detalhada com todos os assistentes designados.

A bola rola às 21h30 e será o segundo confronto entre as equipes no ano. No primeiro, válido pela fase de grupos do Campeonato Cearense, o placar marcou um empate movimentado terminado em 3 a 3.

Escala de arbitragem do confronto