Ferroviário chega à terceira eliminação no ano e ficará mais de um mês sem jogar

Depois de um 2023 vencedor, com acesso à Série D e título nacional, o torcedor do Tubarão se encheu de expectativas para o ano atual

O Ferroviário ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará, neste sábado, 16, na Arena Castelão e foi eliminado do Campeonato Cearense na fase semifinal. Essa, por sinal, foi a terceira eliminação coral na temporada de 2024, que deixará o time mais de um mês sem entrar em campo.

Depois de um 2023 vencedor, com acesso à Série D e título nacional, o torcedor do Tubarão se encheu de expectativas para o ano atual. Porém, até agora, vem sendo aquém. Na Copa do Nordeste, o clube saiu ainda na pré, perdendo nos pênaltis para o ASA/AL.