Clássico-Rei: confira carga e valores de ingressos e plano de segurança

Fortaleza e Ceará voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 20, protagonizando o segundo Clássico-Rei da temporada. A partida acontecerá pela sexta rodada da Copa do Nordeste e será realizada no Castelão, às 21h30min. O esquema de segurança para este confronto será o mesmo do último Clássico-Rei.

Na última sexta-feira, 15, os representantes dos clubes, a Federação Cearense de Futebol e órgãos de segurança do Estado se reuniram para apresentar o Plano de Ação do jogo. O esquema de segurança da partida contará com 255 Policiais Militares na área interna e 234 na área externa do Castelão, além de 14 soldados da Polícia Civil.