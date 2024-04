Copertino põe em dúvida permanência no Ferroviário e cobra melhor estrutura para Série C

"Tenho conversado com a diretoria desde a minha chegada que é muito importante o clube evoluir como estrutura física. É muito difícil jogar aqui dentro contra o Ceará, de igual para igual, e não posso apontar o dedo para ninguém e sim valorizar os atletas e a diretoria que tentou me dar um suporte esses dias. (...) Ainda vou ter uma conversa com a diretoria e (...) a gente deixou muito claro, em aberto, e agora vamos conversar e vou entender melhor o que eles querem e o que eu quero", ressaltou ele.

O técnico Maurício Copertino fez uma boa avaliação da equipe no embate diante do Ceará pelo Campeonato Cearense apesar da eliminação, mas o principal tema da coletiva cedida pelo profissional após o jogo foi a sua situação com o Tubarão da Barra. O treinador colocou em dúvida a permanência no clube e, inúmeras vezes, citou que precisa de uma melhor estrutura para ter um time competitivo na Série C.

"Futebol é feito com dinheiro, com evolução do clube. Eu não posso chegar e falar que tá tudo bem, que vamos entrar forte numa Série C. Não posso falar isso pra vocês e cobrir o sol com a peneira. Tenho que ser realista como fui com vocês e com a diretoria. É só esse entendimento de ideias pra continuar com essa parceria ou não. (...) O clube tem entendido, tem feito reformas como na academia, mas eu preciso de mais coisas para disputar uma Série C", pontuou ele.

A conversa deve ocorrer principalmente pela parte da estruturação do time. Copertino salientou que entende a situação do clube, mas que quer deixar legado e, para isso, precisa de garantias que o clube vai buscar mais recursos para ser competitivo.

"As pessoas que gostam do clube tem que ajudar. Não podemos ficar dependentes de uma cota da CBF para ajudar o clube. Sei que o jogo da Copa do Brasil era muito importante por conta dos R$ 2,2 milhões, dava pra fazer bastante coisa com esse valor. No futebol não dá pra fazer muita coisa com pouco dinheiro", falou.

Pensamento do treinador

Durante as falas, Copertino destacou que os aspectos estruturais podem sim ser decisivos para que ele fique ou não no clube, mas que, hoje, pensa mais na permanência que numa possível saída.

"Sem dúvida tenho o pensamento de ficar, mas tenho que escutar o que os caras tem a dizer para mim. Pois senão vou falar aqui com você, mas começa a competição, perdemos três jogos e me mandam embora. Essa é a realidade do futebol", finalizou.

Avaliação de jogo contra o Ceará

Falando um pouco sobre a partida, o técnico do Ferroviário citou orgulho pela apresentação do time coral diante do Ceará, com uma grande presença de torcedores alvinegros, e elogiou a performance dos jogadores. "Não ganhamos o jogo por detalhe, jogando contra o Ceará com mais de 30 mil pessoas aqui (na Arena Castelão). Fui para dentro do Ceará e não tive medo de perder o jogo, de perder meu emprego, porque acreditei muito no que eu vi".