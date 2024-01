CBF divulga data do jogo entre ABC e Iguatu pela segunda fase preliminar da Copa do Nordeste

Elenco do Iguatu comemora classificação para segunda fase preliminar do Nordestão 2024 Crédito: João Marcos/AD Iguatu

Na fase anterior, o Azulão do Centro-Sul conquistou uma classificação heroica diante do CSA-AL, fora de casa. Na ocasião, a equipe cearense, mesmo com um jogador a menos, empatou a partida nos acréscimos e levou a decisão para os pênaltis, onde saiu vencedora por 4 a 3. Os outros duelos da segunda fase ocorrerão entre Juazeirense-BA e Retrô-PE; Botafogo-PB e Potiguar-RN; e Altos-PI e ASA-AL. O primeiro citado acontece no sábado, 13, enquanto os dois últimos serão disputados no domingo, 14.