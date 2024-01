Sete dos oito jogos das eliminatórias do Nordestão foram para os pênaltis; veja classificados

A primeira fase eliminatória da Copa do Nordeste teve fim neste domingo, 7, com a definição das oito equipes que avançaram para a etapa seguinte. Dentre os oito confrontos que ocorreram, sete terminaram em empates no tempo normal e foram definidos nos pênaltis.

A única partida a ser decidida com bola rolando foi a vitória do ABC-RN contra o Sousa-PB, por 1 a 0. Falando dos cearenses que atuaram, o Ferroviário foi eliminado nas cobranças de pênaltis, enquanto que o Iguatu passou de fase da mesma forma.