Ciel lamenta eliminação do Ferroviário, mas afirma: "O melhor está por vir"

O clube coral foi eliminado da Copa do Nordeste de maneira precoce, ainda na fase preliminar. Agora, sobram três competições ao Tubarão: Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série C

“Hoje após o jogo e derrota, acordo triste momentaneamente com nossa desclassificação, mas com o mesmo sentimento de vencer, pois a vida sempre nos ensinou que nem sempre vamos vencer, nem sempre vamos conquistar, mas todos os dias precisaremos trabalhar para que a luta e o suor façam parte de todo ciclo do nosso trabalho”, disse o centroavante coral.

Um dos atletas que desperdiçaram as cobranças foi o atacante Ciel, destaque do Tubarão na última temporada, sendo o artilheiro do time no ano. Depois do duelo, o camisa 99 foi às redes sociais e lamentou a desclassificação, deixando clara a tristeza pela situação.

O Ferroviário decepcionou no primeiro compromisso coral em 2024. Dentro do Presidente Vargas, a equipe foi eliminada pelo ASA-AL, nas penalidades, pela pré-Copa do Nordeste. No tempo normal, 1 a 1. Porém, nos pênaltis, os alagoanos venceram por 3 a 0.

Além disso, mandou um recado para o torcedor do Ferrão, pedindo para que não deixem de demonstrar seu apoio e carinho aos atletas. “Torcida coral, não deixe de nos apoiar. Ontem compartilhamos um momento ruim, inclusive eu. Porém com toda minha fé depositada em Cristo e na qualidade deste grupo iremos viver maravilhosos momentos juntos ainda esse ano.

“Não vou permitir que uma derrota defina minha vida e nem minha história. Creio que o melhor está por vir”, salientou.

2024 apenas começou para o grupo comandado por Matheus Costa. Apesar da saída repentina do torneio regional, ainda restam Campeonato Cearense, Copa do Brasil, e o principal, a Série C, competição esta que o clube retorna após ter sido campeão da Série D 2023.



Presidente almeja grandes objetivos em 2024

Apesar de estar começando, 2024 já se mostra desafiadora para o plantel do Elzir Cabral. O primeiro objetivo do ano acabou não sendo alcançado, mas as metas do clube não pararam na Copa do Nordeste. Em entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Tubarão da Barra, Aderson Maia Júnior, destacou a importância do estadual e da Série C.

"O Campeonato Cearense é uma meta mais ousada, temos que chegar na decisão. Tentar acabar com essa hegemonia entre Ceará e Fortaleza. Passar de fase na Copa do Brasil, Mas o foco todo é no Brasileiro da Série C”.