"Já está sendo pensado", garante Aderson Maia sobre SAF do Ferroviário

De acordo com o mandatário do Peixe, o Conselho Deliberativo já está estudando os melhores modelos para criação da empresa

Nesta quarta-feira, 27, o presidente do Ferroviário, Aderson Maia Jr, participou de entrevista no programa Esportes do Povo, na Rádio O POVO CBN. Na ocasião, o mandatário do Tubarão falou sobre uma possível criação da SAF do clube deixando claro que é um assunto que já é debate no Elzir Cabral.

“A SAF é a cereja do bolo de qualquer clube e no Ferroviário já está sendo pensado. É uma parte que cabe mais ao Conselho Deliberativo e eles já estão montando comissões para analisar formas de SAF. Visualizamos os modelos de Vasco, Cruzeiro e Botafogo, mas eram clubes que estavam quase falidos. Não é o caso do Ferroviário.”