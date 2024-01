CBF detalha tabela das eliminatórias do Nordestão; veja datas dos jogos de Ferroviário e Iguatu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 29, a tabela detalhada da fase preliminar da Copa do Nordeste 2024. Representantes cearenses na competição, Ferroviário e Iguatu duelam contra ASA-AL e CSA-AL, respectivamente, no dia 6 de janeiro (sábado).

O Tubarão da Barra duela às 16 horas (de brasília) no Estádio Presidente Vargas por vaga na 2ª fase preliminar, enquanto o Azulão do Centro do Sul visita o Estádio Rei Pelé, em Alagoas, e entra em campo às 19 horas.

Os duelos preliminares ocorrem em partida única com o time melhor ranqueado atuando em casa. O vencedor do embate garante vaga na 2ª fase. Empate no tempo normal leva a disputa para as penalidades.