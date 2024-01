Ferroviário vai tentar o empréstimo de um jogador do elenco profissional do Fortaleza

O presidente Aderson Maia, do Tubarão, revelou que vai se reunir com Marcelo Paz para tentar o empréstimo de um atleta tricolor que faz parte da equipe principal

Em meio aos treinos de pré-temporada, a diretoria do Ferroviário segue buscando reforços para fortalecer o elenco de 2024. A cúpula do Tubarão vai se reunir com Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, para tentar o empréstimo de um atleta profissional do Leão - o nome não foi revelado. A informação foi divulgada por Aderson Maia, presidente do clube coral, durante entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 27.

“E não só jogadores de base interessam (de Fortaleza e Ceará), como também os profissionais. Hoje mesmo nós vamos ter uma conversa com Marcelo Paz, porque vou tentar buscar um atleta, para ver se ele consegue nos emprestar". Na sequência da resposta, o mandatário corrigiu e disse que a conversa será com Alex Santiago, presidente da associação do Tricolor.