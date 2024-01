Com gol de Gabryel Martins, Ferroviário vence Potiguar em amistoso

O Tubarão superou a equipe do Rio Grande do Norte na tarde deste sábado, 23, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Elzir Cabral

Gabryel Martins foi o responsável por marcar o único gol da vitória coral. Após atuar por empréstimo no escrete coral em 2023, o jovem atacante assinou em definitivo com os cearenses e deixou o Fluminense-RJ, antigo dono dos direitos.

De olho na Copa do Nordeste e no início da próxima temporada, o Ferroviário segue se preparando. Na tarde deste sábado, 23, o Tubarão realizou um amistoso contra o Potiguar de Mossoró e venceu pelo placar de 1 a 0, no Estádio Elzir Cabral, na capital cearense.

O duelo contra o time do Rio Grande do Norte foi o primeiro amistoso do Ferroviário na atual pré-temporada. Anteriormente, a equipe havia realizado apenas jogos-treino contra o sub-20 do Fortaleza, Terra e Mar, e Atlético-CE. Nos dois primeiros compromissos, uma derrota por 2 a 1 e uma vitória por 7 a 0, respectivamente. Contra a Águia, o resultado não foi divulgado.

O elenco coral recebeu folga após o amistoso deste sábado, 23. A reapresentação do grupo de jogadores está prevista para terça-feira, 26, no Estádio Elzir Cabral, no período da tarde.