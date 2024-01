Kobayashi leva 7 jogadores campeões pelo Ferroviário e mira vaga da Série D com Capital-DF

Com Kobayashi e companhia, o Capital tem como objetivo principal conquistar uma vaga na Série D 2025 via certame estadual

Por indicação do próprio treinador, o time brasiliense contratou Deyzinho, Matheus Silva, Éder Lima, Felipe Guedes, Kadu Barone, Maicon Douglas e Marconi. Todos os reforços são visando a disputa do Estadual de 2024, única competição da equipe no calendário do próximo ano.

Campeão invicto do Brasileirão Série D pelo Ferroviário em 2023, Paulinho Kobayashi segue se preparando para assumir o Capital-DF na próxima temporada. No Centro-Oeste, inclusive, ele comandará sete jogadores que o ajudaram a conquistar o título pelo clube coral neste ano.

Com Kobayashi e companhia, o Capital tem como objetivo principal conquistar uma vaga na Série D 2025 via certame estadual. Além dos atletas já citados, o time também contará com o experiente centroavante Wallace Pernambucano, que já trabalhou com Paulinho no passado.

Kobayashi premiado

Eleito melhor técnico do futebol cearense em 2023 na 51ª Edição da Noite das Personalidades Esportivas, organizada pelo jornalista Sérgio Ponte, Paulinho Kobayashi comentou em entrevista ao Esportes O POVO sobre a homenagem recebida e a campanha do Ferroviário.

"Muito honrado de receber esse prêmio, satisfação enorme. É um reconhecimento de tudo aquilo que fizemos em 2023. Espero que 2024 seja um ano tão bom quanto foi 2023. Este ano foi perfeito, conseguimos os objetivos. Conseguir ser campeão invicto foi além do que imaginávamos."