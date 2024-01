Ferroviário anuncia desconto nos planos de sócios antes de reajuste visando 2024; veja valores

A promoção estará disponível até 31 de dezembro e poderá ser feita via WhatsApp, presencialmente na sede do clube ou nas lojas oficiais e via site

O Ferroviário anunciou desconto de 10% na adesão ou renovação dos planos Campeão dos Campeões, Sereia e Campeão Brasileiro. Os valores variam entre R$ 45 e R$ 63, permitindo entrada em todos os duelos como mandante do Tubarão da Barra em 2024. Na próxima temporada, o clube cearense participará de quatro competições, sendo: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C.

A promoção estará disponível até 31 de dezembro e poderá ser feita via WhatsApp, presencialmente na sede do clube ou nas lojas oficiais e via site, acessando sociocoral.com.br. Em 2024, os valores dos planos sofrerão reajustes de R$ 10 em todas as categorias, custando entre R$ 60 e R$ 80.

Além de entrada garantida em todas as partidas, o sócio-torcedor do Ferroviário tem 15% de desconto nas lojas oficiais e empresas parcerias do Tubarão da Barra e participação mensal em sorteios de camisas e outras ações do clube.