Douglas Dias destaca mudanças no Ferroviário e afirma que clube "está subindo de nível"

Goleiro do Tubarão da Barra concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO durante o lançamento da nova loja oficial do clube, realizado na noite desta sexta-feira, 15

"Quando você chega no Ferroviário, já dá pra ver uma mudança. O Ferroviário está subindo de nível. Vamos trabalhar para que 2024 seja melhor do que 2023. Coisa de Deus participar desse crescimento, ser um dos responsáveis por isso. O que Deus vem fazendo na minha vida com o Ferroviário é uma página de livro. Só tenho que agradecer. É uma felicidade imensa", comentou.

Um dos destaques do Ferroviário na temporada mágica de 2023, o goleiro Douglas Dias concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO durante o lançamento da nova loja oficial do clube , realizado na noite desta sexta-feira, 15. Na ocasião, ele destacou o crescimento do Tubarão dentro e fora de campo.

Aumento na folha salarial

Na próxima temporada, inclusive, o clube coral terá um crescimento de 50% na folha salarial do elenco em comparação com o atual ano. Para a pré-temporada, a diretoria coral montou um plantel com 31 atletas.

“O Ferroviário tem um planejamento de crescer em todas as áreas entre 10 e 12 por cento ao ano. Tivemos esse crescimento em 2023 e para 2024 temos que crescer. A nossa folha que iniciou, ano passado, em torno de R$ 200 e 220 mil e terminou em quase R$ 300 mil. E agora inicia com quase R$ 380 mil, com investimento alto na comissão técnica, em ciência. Vamos tentar dar maior estrutura possível para o grupo de atletas. É um elenco diversificado, uma parte mais experiente e outra mais jovem, estamos trazendo alguns ativos, jogadores jovens para criar uma identificação maior”, revelou Pedro Bruno, vice-presidente do Ferroviário, em entrevista ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 15