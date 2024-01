Com presença de Ciel e Douglas Dias, Ferroviário inaugura loja em shopping de Fortaleza

Além da dupla, o evento de inauguração da nova loja do Ferroviário contou com a presença do atacante Gabryel Martins e do carismático mascote Tutuba

O Ferroviário inaugurou na noite desta sexta-feira, 15, a sua nova loja no Shopping Aldeota, localizada no bairro Aldeota, região com maior concentração de sócios-torcedores corais depois da Grande Barra do Ceará. Os presentes na inauguração puderam conhecer e interagir com ídolos recentes do Tubarão, como o atacante Ciel e o goleiro Douglas Dias, destaques da campanha do título da Série D.

Além da dupla, o evento de inauguração da nova loja do Ferroviário contou com a presença do atacante Gabryel Martins e do carismático mascote Tutuba.

Os torcedores do Tubarão compareceram em bom número e conseguiram ter seu momento de aproximação com os atletas. Muitos autógrafos, fotos, abraços e até mesmo lágrimas ao conhecer um ídolo.