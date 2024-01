Ferroviário pretende abrir duas novas lojas em 2024

De volta á Série C do Brasileirão, o Ferroviário pretende reforçar em 2024 a venda de produtos com a marca do time. Para isso, o Tubarão da Barra tem como meta abrir duas ou mais Lojas do Ferroviário na próxima temporada, conforme revelou o diretor de marketing do clube, Chateaubriand Arrais, ao Esportes O POVO.

"Terminamos o ano com esse ponto e esperamos, no próximo ano, abrir pelo menos mais duas unidades pela cidade", ressaltou ele. O ponto citado por Chateaubriand Arrais fica no piso L0 do Shopping Aldeota e foi inaugurado nesta sexta-feira, 15, com a presença dos jogadores Gabriel, Ciel e Douglas Dias. No local, o torcedor pode adquirir os mais diferentes tipos de produtos oficiais, além das tradicionais camisas de jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chateaubriand destacou em entrevista a importância da venda dos produtos para o Tubarão da Barra na temporada 2023 e acentuou que a meta para o ano seguinte é potencializar essa fonte de receita.