Ferroviário aumenta folha salarial em 50% para 2024; veja valor

Vice-presidente do Ferroviário, Pedro Bruno Amorim e Vasconcelos concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 15. Durante a participação, o dirigente coral revelou que a folha salarial do clube aumentou em mais de 50% de 2023 para 2024. "O Ferroviário tem um planejamento de crescer em todas as áreas entre 10 e 12 por cento ao ano. Tivemos esse crescimento em 2023 e para 2024 temos que crescer. A nossa folha que iniciou, ano passado, em torno de R$ 200 e 220 mil e terminou em quase R$ 300 mil. E agora inicia com quase R$ 380 mil, com investimento alto na comissão técnica, em ciência. Vamos tentar dar maior estrutura possível para o grupo de atletas. É um elenco diversificado, uma parte mais experiente e outra mais jovem, estamos trazendo alguns ativos, jogadores jovens para criar uma identificação maior", revelou Pedro Bruno. Para o início da temporada, a diretoria coral montou um elenco com 31 atletas. O valor de R$ 380 mil revelado pelo vice-presidente do Ferroviário corresponde apenas a folha salarial de jogadores e comissão técnica. O treinador Matheus Costa junto do seu staff tem um ganho mensal de aproximadamente R$ 100 mil.