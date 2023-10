Técnico do Ferroviário, Matheus Costa é apresentado e destaca "trabalho de continuidade"

Novo treinador coral foi apresentado na tarde de terça-feira, 24. Matheus conheceu a estrutura do clube e elogiou a torcida do time da Barra

Matheus frisou que seu trabalho dará continuidade ao que já está sendo feito. Em 2023, o time conquistou a Série D e obteve acesso para a Série C. “Hoje eu venho aqui no Ferroviário, obviamente dentro daquilo que eu acredito, mas é um trabalho de continuidade e a gente espera manter a hegemonia que o clube vem fazendo”, disse.

O profissional elogiou a torcida do Tubarão e relatou que os apoiadores podem esperar “muito trabalho” de sua parte. Em um primeiro momento, sua ideia é atuar com dois volantes, um meia-armador, um centroavante e dois atacantes de lado.

“A gente tem que fazer o nosso melhor para a gente ter as nossas conquistas. Então, o que o torcedor pode esperar é muito trabalho e há muita convicção de que a gente pode ter condições de ter grandes conquistas aqui. O clube demonstrou esse ano. É mais um motivo da minha vinda, você vir para um clube que tem uma torcida maravilhosa”, declarou.

Matheus enalteceu, no time do Ferroviário de 2023, a busca pelos gols, independentemente do resultado no placar. No ano, a equipe anotou 88 tentos. O técnico afirmou que já pensou em possíveis ajustes para o setor defensivo.

Em 2024, além da Terceirona, o clube da Barra disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.