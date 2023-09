Ferroviário anuncia renovação contratual com Ciel até o final de 2024

Aos 41 anos, o jogador foi essencial na conquista do bicampeonato brasileiro da Série D. Na competição, ele balançou as redes 12 vezes em 14 partidas disputadas

O Ferroviário oficializou, nesta segunda-feira, 25, a renovação contratual com o atacante Ciel. Artilheiro da equipe na temporada, o camisa 99 do Tubarão da Barra prorrogou seu vínculo com o clube até o final de 2024.

Com isso, o experiente jogador segue no elenco que disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste (fase preliminar), Copa do Brasil e Série C na próxima temporada. Neste ano, ele jogou 40 partidas e assinalou 23 gols pela equipe coral.