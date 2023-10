Novo técnico do Ferroviário, Matheus Costa desembarca na capital cearense

O comandante chegou em Fortaleza neste sábado, 21, para realizar reuniões com a direção do clube e dar continuidade ao planejamento para 2024

Dois funcionários da cúpula do Tubarão da Barra foram recepcionar o novo comandante da equipe profissional: Francisco Valmir Araújo, diretor de futebol, e Raul Santos, diretor executivo de futebol. Agora, uma série de reuniões envolvendo a comissão técnica e departamento de futebol serão realizadas nos próximos dias.

O novo técnico do Ferroviário para a temporada de 2024 já está em solo cearense. Matheus Costa desembarcou no aeroporto de Fortaleza na tarde deste sábado, 21, para dar continuidade ao planejamento visando o próximo ano.

Matheus foi anunciado pelo escrete coral no dia 22 de setembro. Neste ano, o treinador de 36 anos realizou dois trabalhos: Floresta e Santo André. No time cearense, disputou apenas três jogos e venceu dois, ajudando o clube a permanecer na Série C. Pela equipe paulista foram 17 partidas e apenas cinco triunfos.