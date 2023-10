Ferroviário anuncia contratação do volante Ralph, ex-Ypiranga

Na noite deste domingo, 15, o Tubarão oficializou a chegada do atleta de 25 anos para a próxima temporada. Antes de desembarcar na capital cearense, ele estava no futebol gaúcho, defendendo as cores do Ypiranga

O Ferroviário anunciou o terceiro reforço para o grupo de atletas visando a temporada de 2024. Na noite deste domingo, 15, através do site e redes sociais, o Tubarão da Barra oficializou a chegada do volante Ralph, de 25 anos.

Na atual temporada, o jogador defendeu as cores do Ypiranga, do Rio Grande do Sul, nas disputas do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele disputou 28 partidas e não marcou nenhum gol ou assistência.