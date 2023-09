Ferroviário anuncia renovação com volante Lincoln até o fim de 2024

Jogador foi um dos destaques do time coral na campanha do título da Série D 2023. Aos 30 anos, ele seguirá defendendo o Tubarão na próxima temporada

Aos 30 anos, o volante disputou 45 partidas pelo time da Barra do Ceará nesta temporada e anotou três gols. Lincoln foi titular absoluto sob o comando de Paulinho Kobayashi e se consolidou como uma peça chave no funcionamento da equipe.

O Ferroviário oficializou a renovação contratual com o volante Lincoln na tarde desta quarta-feira, 20. O jogador, que foi um dos destaques do time coral na campanha do título da Série D 2023, acertou sua permanência no clube até o fim do próximo ano.

Renovação com Ciel

A cúpula do Tubarão da Barra ainda trabalha para a manutenção do atacante Ciel. O Esportes O POVO apurou que o atleta está feliz no clube coral e que pretende permanecer para 2024. O cenário de Ciel é parecido com o do goleiro Douglas Dias, que teve vínculo renovado com o Ferroviário ainda durante a disputa da Série D 2023 e não planeja deixar o time.