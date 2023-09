Barletta revela conversa do elenco do Ceará para mudança de atitude após saída de Guto

O atacante Chrystian Barletta, do Ceará, foi o convidado do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 12. Na ocasião, o camisa 30 do Vovô revelou que o elenco alvinegro realizou uma conversa somente entre os jogadores visando mudança de atitude logo após a demissão do ex-técnico Guto Ferreira.

"Tivemos uma conversa quando o Guto saiu. Foi uma conversa só com os jogadores para a gente falar que teríamos que mostrar algo a mais. Podem vir 10 ou 15 treinadores, se a gente não mudar nossa atitude, o time não vai para frente. A gente tem que querer", comentou.