De olho no G-4, Léo Santos ressalta "partida chave" do Ceará contra o Novorizontino

"A partida contra o Novorizontino a gente tem ciência da importância dela. É uma partida chave, que se nós conseguirmos buscar uma vitória lá ficaremos muito perto do nosso objetivo de ficar cada vez mais próximo do G-4. No decorrer do campeonato, acho que a gente não conseguiu ficar próximo do G-4 e sabemos da importância. Agora é manter o foco, humildade e seguir trabalhando para alcançarmos o nosso objetivo", citou o jogador.

O final da 27ª rodada deu ao Ceará uma dose extra de ânimo após as duas vitórias seguidas somadas pela equipe. Isso porque com a derrota para o Avaí, o Novorizontino, 4° colocado da Série B, está apenas a quatro pontos do Alvinegro de Porangabuçu e os dois times se enfrentam na próxima rodada do certame nacional.

Apesar do resultado do adversário dar gás ao Vovô, um dos pontos que fortaleceu o time foi a chegada do técnico Vagner Mancini. Após a contratação do treinador, a equipe somou duas vitórias, o que deu mais confiante ao time, de acordo com o atleta.

"Acho que nosso objetivo principal sempre foi o acesso. independentemente de como as coisas estavam antes, a distância era maior, a gente sempre acreditou e trabalhou pra alcançar isso, diminuindo a diferença de pontuação pro G-4. Obviamente que com as vitórias e diminuindo os pontos, a gente fica mais esperançoso e confiante para trabalhar e ir em busca do nosso maior objetivo que sempre foi o acesso", ressaltou.

Essa confiança, segundo Léo Santos, também ocorre pelo fato de o campeonato estar disputado no sentido de que os times possuem pontuações pouco discrepantes. "Tá tudo muito embolado, então tem muitas probabilidades do que pode acontecer. Todo mundo ali tem chance. Por mais que nós estejamos confiantes e acreditando, a gente sabe como a competição é complicada e como tá embolado. Temos que manter o pensamento no que nós temos feito nos últimos dois jogos, ir jogo a jogo, brigar até o final, aproveitar a semana de treino para escutar o técnico Mancini e evoluir para seguir jogo a jogo", falou.

Coletiva de Léo Santos: chegada de Mancini e bom clima

Apesar de enaltecer a chegada de Vagner Mancini, Léo Santos pontuou na coletiva que já havia um bom clima dentro do Ceará, apesar de as duas vitórias terem dado uma maior leveza ao grupo. "Em relação ao astral, sempre teve um ambiente muito bom, mas nessa semana que teve os dois jogos a gente conseguiu ficar mais leve, as coisas ficaram mais simplificadas, mas nada demais, sempre tivemos um clima bom", disse.

Com relação à melhora após a chegada do novo treinador, o atleta salientou a qualidade do elenco e elogiou a boa comunicação de Mancini para ressaltar o que os atletas deveriam fazer em campo.