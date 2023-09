Ceará pode jogar no PV em outubro por conta de manutenção no Castelão

Arena Castelão, principal praça esportiva do Estado, passará por manutenção durante a segunda semana do próximo mês. No período, o Gigante da Boa Vista receberá nova iluminação e dois telões novos

O Ceará pode voltar a mandar uma partida no estádio Presidente Vargas (PV) em outubro. Isso porque a Arena Castelão, principal praça esportiva do Estado, passará por manutenção durante a segunda semana do próximo mês. No período, o Gigante da Boa Vista receberá nova iluminação e dois telões novos.

Desta forma, é provável que o jogo do Alvinegro contra o Sampaio Corrêa, no dia 14 de outubro, marcado inicialmente para o Castelão, seja transferido para o PV. O Governo do Estado, inclusive, já comunicou ao Vovô a possibilidade do embate sofrer alteração no local da partida, conforme apurou o Esportes O POVO.

A diretoria do Vovô tem o desejo de manter o duelo no Castelão por conta do alto número de sócios e da relevância do confronto, mas entende que uma transferência pode acontecer, situação esta encarada com naturalidade pelos dirigentes do clube.