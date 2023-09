Gramado do Castelão passa por manutenção intensificada durante pausa da Data Fifa

Bola da Copa Sul-Americana 2023 no gramado da Arena Castelão Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Governo do Estado vem aproveitando a Data Fifa para realizar mais uma manutenção no gramado da Arena Castelão. O trabalho no campo do estádio teve início após a partida entre Ceará e Criciúma, no dia 2 desse mês, e vai durar até esta quarta-feira, 13, dia que antecede o jogo Fortaleza x Corinthians, pela Série A. A medida foi tomada visando melhorias no gramado da praça esportiva para cumprir as adequações necessárias às partidas pela Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Recentemente, a Conmebol realizou vistoria no Gigante da Boa Vista. "Estamos com uma boa expectativa. Temos realizado adubação granulada duas vezes por semana, adubação líquida dia sim outro não, e isso tem resultado em uma qualidade melhor do campo. Hoje, o estádio tem plenas condições de receber partidas pela Série A, B, Sul-Americana e demais competições", comentou Quintino Vieira, superintendente de Obras Públicas.