Presidente do Ferroviário diz que pediu por milagre após gol do Maranhão nos acréscimos

Convidado do programa Esportes do Povo desta segunda-feira, 4, o presidente Aderson Maia, do Ferroviário, revelou o que pensou após o gol do Maranhão nos acréscimos da partida deste domingo, 3, no Estádio Presidente Vargas. O tento, naquele momento, eliminava o Tubarão da quarta divisão e, consequentemente, excluía as possibilidades do acesso à Série C.

“Eu só pedi a Deus que fizesse um milagre para a gente, porque todo o trabalho foi direcionado para esse jogo. Só que a gente sempre teve muita confiança nesse time. Se a gente ver o histórico do Ferroviário, os gols que vinham acontecendo sempre eram no final do jogo mesmo, no apagar das luzes. Então a gente ficou confiante e sabia do poder que podíamos chegar.”