Herói do Ferroviário, Douglas Dias celebra acesso e mantém foco por título da Série D

Herói do Ferroviário na disputa por pênaltis contra o Maranhão neste domingo, 3, o goleiro Douglas Dias celebrou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO após a partida, o arqueiro comentou sobre a temporada com o Tubarão da Barra, citando o foco do clube para conquistar o bicampeonato da Série D.

“Agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo no futebol. Ele que está me proporcionando viver isso no Ferroviário. Fomos coroados com o acesso e vamos buscar o título. Ano que vem será melhor ainda”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Douglas Dias ainda comentou sobre a postura do elenco coral após o gol marcado pelo Maranhão nos acréscimos do 2° tempo. Com fé, o camisa 1 do Ferroviário ainda comentou sobre a ajuda divina recebida com o tento assinalado aos 50 minutos da etapa final, que levou a decisão para as penalidades.