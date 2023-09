"O Ferroviário é tudo pra mim", diz Kobayashi após acesso à Série C

O técnico coral ainda agradeceu à diretoria pelo apoio concedido após as eliminações no Cearense e na Copa do Nordeste, focando no projeto a longo prazo, com objetivo de retornar para a 3ª divisão

O Ferroviário retornou à Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, 3, ao vencer o Maranhão nos pênaltis com o brilho de Douglas Dias. Ao longo da Série D, o Tubarão da Barra disputou 20 partidas, registrando 13 vitórias e sete empates, fruto de um trabalho longevo de Paulinho Kobayashi à frente da equipe. Em entrevista ao Esportes O POVO após a partida, o treinador celebrou o acesso e se declarou ao time coral.

“O Ferroviário é tudo para mim. Me deu a oportunidade de fazer um trabalho duradouro porque eles acreditaram no meu trabalho, mesmo após o estadual e a Copa do Nordeste. Eles (diretoria) me apoiaram, renovaram meu contrato acreditando no trabalho. Estamos sendo coroado com esse acesso”, disse.

O comandante coral ainda agradeceu à diretoria pelo apoio concedido após as eliminações no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, focando no projeto a longo prazo, com objetivo de retornar para a 3ª divisão.