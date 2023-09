Datas dos jogos do Ferroviário na semifinal da Série D são definidas

O Tubarão encara o Caxias no primeiro confronto da semifinal na próxima quarta-feira, 6, fora de casa. A segunda partida será no domingo, 10

Já garantido na Série C do Campeonato Brasileiro de 2024, o Ferroviário ainda tem compromissos a serem cumpridos na atual edição da quarta divisão. O clube disputará a semifinal da competição contra o Caxias-RS e os jogos, inclusive, já estão com datas definidas: 06/09 (quarta-feira) e 10/09 (domingo).

Os horários dos confrontos ainda serão estabelecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas é certo que o primeiro deles será disputado na casa do clube gaúcho, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O segundo duelo terá como palco o Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.