Ferroviário tentará renovação com Kobayashi para 2024 ao final da Série D, diz presidente

"Ficamos de acertar todas as conversas ao final da Série D, ainda estamos jogando. Assim que terminar, teremos as tratativas. Temos interesse em continuar com ele, mas existem situações que a gente vai ter que conversar."

Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , Aderson Maia, presidente do Ferroviário, afirmou que o clube coral tem interesse na renovação contratual com o técnico Paulinho Kobayashi para a próxima temporada.

Durante a entrevista, Aderson disse que o planejamento da diretoria sempre foi projetando o duelo diante do Maranhão, no último domingo, 3, que garantiu o acesso da equipe à Série C. Além disso, ele citou fatos que ocorreram durante a temporada, como propostas para o técnico do Tubarão.

"O nosso planejamento todo foi direcionado a esse jogo de ontem. Sempre buscamos profissionais que queiram atingir esse objetivo. O Paulinho caiu no nosso perfil porque deixou claro que iria conosco até o final. Teve proposta, claro, é normal no futebol, mas ele sempre foi fiel ao propósito dele de crescer com o Ferroviário", comentou.

Mesmo ainda disputando as fases finais da quarta divisão, a cúpula do Ferroviário já iniciou o planejamento para 2024 e abriu conversas com alguns jogadores do atual elenco para tratar renovações. O goleiro Douglas Dias, inclusive, já está garantido na equipe para o próximo ano.

"Douglas já está renovado até o final do ano que vem, os demais já estamos conversando. Temos certeza de que boa parte desse elenco vai ficar, isso já está bem encaminhado", revelou Aderson.