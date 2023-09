CBF divulga data e horário dos jogos do Ferroviário nas semis da Série D

Tubarão da Barra irá enfrentar o Caxias-RS após superar o Maranhão, nos pênaltis, no último final de semana, e conquistar o acesso à Série C do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na tarde desta segunda-feira, 4, as datas, horários e locais dos dois jogos de semifinais do Ferroviário na Série D 2023. O Tubarão da Barra conquistou o acesso à Série C e agora vai em busca do título da quarta divisão após superar o Maranhão nos pênaltis no último final de semana.

As duas partidas ocorrem nos próximos sete dias. O jogo de ida irá ocorrer no feriado, dia 7 de setembro, às 15 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O jogo de volta ocorre três dias depois, no dia 10 de setembro, às 17h30min, no estádio Presidente Vargas.

Ferroviário: veja data dos jogos contra o Caxias