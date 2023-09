Com acesso do Ferroviário, Atlético-CE ganha vaga na Série D 2024

O clube coral tinha vaga assegurada na Série D para o próximo ano devido o posicionamento na tabela de classificação do Campeonato Cearense em 2023. Com o acesso garantido, o Atlético-CE, 6° colocado no Estadual, preencherá a lacuna. Ao todo, em 2024, serão três equipes cearenses na 4ª divisão: Maracanã e Iguatu também disputarão o torneio.

O acesso à Série C conquistado pelo Ferroviário neste domingo, 3, ao vencer o Maranhão nos pênaltis, no Estádio Presidente Vargas, foi benéfico para o Atlético-CE. A equipe do bairro da Lagoa Redonda ocupará a vaga deixada pelo Tubarão da Barra na Série D do Campeonato Brasileiro em 2024.

Veja todos os participantes da Série D em 2024

Região Norte

Humaitá (AC)

Rio Branco (AC)

Trem (AP)

Manauara (AM)

Princesa do Solimões (AM)

Manaus (AM)

São Raimundo (RR)

Porto Velho (RO)

Cametá (PA)

Águia de Marabá (PA)

Capital (TO)

Tocantinópolis (TO)

Região Nordeste

Campeão da Copa FMF (MA)

Maranhão (MA)

Fluminense (PI)

River (PI)

Altos (PI)

Maracanã (CE)

Iguatu (CE)

Atlético (CE)

Retrô (PE)

Petrolina (PE)

Sousa (PB)

Treze (PB)

ASA (AL)

CSE (AL)

Sergipe (SE)

Itabaiana (SE)

Potiguar (RN)

Santa Cruz (RN)

América (RN)

Jacuipense (BA)

Juazeirense (BA)

Itabuna (BA)

Região Centro-Oeste

Anápolis (GO)

Crac (GO)

Iporá (GO)

União Rondonópolis (MT)

Campeão da Copa FMF (MT)

Costa Rica (MS)

Real Brasília (DF)

Brasiliense (DF)

Região Sudeste

Real Noroeste (ES)

Serra (ES)

Ipatinga (MG)

Democrata GV (MG)

Villa Nova (MG)

Pouso Alegre (MG)

Audax (RJ)

Nova Iguaçu (RJ)

Campeão da Copa Rio (RJ)

Santo André (SP)

Inter de Limeira (SP)

Água Santa (SP)

Campeão da Copa Paulista (SP)

Maringá (PR)

Cianorte (PR)

Cascavel (PR)

Hercílio Luz (SC)

Concórdia (SC)

Barra (SC)

Avenida (RS)

Novo Hamburgo (RS)

Brasil de Pelotas (RS)