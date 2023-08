Ferroviário e Iguatu iniciam disputa do título da Taça Fares Lopes no PV

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , o presidente do Azulão, Antônio Filho, destacou que 2023 é a melhor temporada da história da agremiação : Acredito que essa tenha sido a melhor temporada da história do Iguatu. O clube alcançou feitos que jamais havia conquistado. Queria valorizar todo o trabalho feito por esse elenco de jogadores que faz o Iguatu ser forte e competitivo, atletas compromissados e que colocaram o time em destaque e trouxe alegria para o torcedor”.

Por ter a melhor campanha, o escrete do Centro-Sul do estado decidirá no Estádio Morenão. Em cinco jogos disputados, a equipe venceu quatro e empatou uma, estando, dessa forma, invicta. A temporada em si da equipe vem sendo vista de forma positiva. Além da Fares, o clube foi semifinalista do Campeonato Cearense, fator esse que garantiu ao clube presença na Copa do Brasil e na Série D 2024.

Nesta quarta-feira, 23, no Estádio Presidente Vargas, às 20 horas, Ferroviário e Iguatu começam a decidir o título da Taça Fares Lopes. O Tubarão da Barra vai em busca do tricampeonato da competição, enquanto o Azulão vai em busca da conquista inédita. Lembrando que ambos os times estão com vaga na Copa do Brasil 2024, independente da taça.

“A comissão técnica comandada pelo professor Washington tem feito um trabalho de excelência, assim como a direção do clube, todos juntos em prol do Iguatu”, completou o mandatário, enfatizando o trabalho do técnico Washington Luís à frente do Iguatu.

Pelos lados da Barra, a importância da Fares Lopes vem sendo dividida com a Série D do Campeonato Brasileiro. Após a ida da final, o clube coral terá a primeira parte das quartas de final diante do Maranhão, no domingo, 27, às 15 horas, no Estádio Castelão, em São Luís.

O técnico Paulinho Kobayashi falou sobre como o Ferroviário se prepara para encarar dois duelos de extrema importância para o time: ““São duas decisões. Fica chato ficar falando a respeito da FCF, mas colocar duas decisões perto da outra acaba acabando uma das equipes do estado. Mas, temos que encarar com seriedade, apesar de já termos conquistado a vaga na Copa do Brasil”.

Na Fares Lopes, os comandados de Kobayashi perderam apenas um embate. Ademais, foram três triunfos e um empate. Na semifinal, eliminou o Pacajus.