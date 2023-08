Presidente aponta 2023 como melhor ano da história do Iguatu e projeta final da Fares Lopes

Time do Centro-Sul do Estado disputará a grande decisão do torneio estadual contra o Ferroviário

“Tem sido uma temporada muito boa e seria excelente poder coroar e terminar com um título inédito para o clube. Será uma conquista inédita na história do Iguatu, a nossa torcida é que possam fazer duas boas partidas e que possamos trazer esse título para Iguatu”, disse.

Com isso, o presidente do time do interior, Antônio Filho, projetou a grande final da competição estadual. Além do título, o torneio também concede ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil de 2024.

O Iguatu segue sua preparação para a final da Taça Fares Lopes 2023. Nesta quarta-feira, 16, o Azulão conheceu seu adversário na grande decisão. Trata-se do Ferroviário, que bateu o Pacajus por 5 a 1 no Estádio Presidente Vargas.

O mandatário, no clube desde 2022, também elogiou o elenco do Iguatu e o trabalho da comissão técnica, liderada pelo treinador Washington Luiz. Em sua fala, ele ainda comentou que 2023 é o melhor ano da história do time.

“Acredito que essa tenha sido a melhor temporada da história do Iguatu. O clube alcançou feitos que jamais havia conquistado. Queria valorizar todo o trabalho feito por esse elenco de jogadores que faz o Iguatu ser forte e competitivo, atletas compromissados e que colocaram o time em destaque e trouxe alegria para o torcedor. A comissão técnica comandada pelo professor Washington tem feito um trabalho de excelência, assim como a direção do clube, todos juntos em prol do Iguatu."

Em 2023, o Azulão disputou, pela primeira vez, a Copa do Brasil. No torneio, chegou até a segunda fase, onde foi eliminado pelo Santos na Vila Belmiro. Além disso, ainda fez sua estreia na Série D do Brasileirão e conseguiu boa campanha no Campeonato Cearense, terminando no terceiro lugar geral.

Após uma temporada de objetivos atingidos, o time garantiu calendário completo para 2024. O Iguatu tem vaga assegurada na Copa do Brasil e Brasileirão Série D, além do Campeonato Cearense e da Taça Fares Lopes.