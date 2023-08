CBF define datas de jogos do Ferroviário nas quartas da Série D

Partidas contra o Maranhão serão realizadas nos dias 27 de agosto e 2 de setembro. Quem avançar garante vaga na Série C de 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas dos jogos do Ferroviário contra o Maranhão-MA, pelas quartas de final desta Série D. Os duelos serão nos dias 27 de agosto e 2 de setembro. O classificado no embate garante vaga na Terceira Divisão de 2024.

A partida de ida ocorrerá em São Luís, capital maranhense, no Estádio Governador João Castelo, conhecido como Castelão. Será no domingo, 27 de agosto, às 15 horas.

A volta está marcada para o sábado seguinte, 2 de setembro, às 15 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os confrontos serão transmitidos pela FSports e pela TV Brasil