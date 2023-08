Ciel alcança 20 gols na temporada e iguala melhor fase da carreira

Aos 41 anos, Ciel marcou em todas as competições que disputou com o Ferroviário no ano. O atacante ainda tem duas assistências assinaladas em 34 partidas (2.781 minutos), somando 22 participações em gols em 2023

O atacante Ciel marcou três vezes na vitória do Ferroviário contra o Nacional-PB neste domingo, 20, e alcançou a marca de 20 gols na temporada, igualando a melhor fase da carreira, em 2019, quando anotou o mesmo número de tentos atuando pelo Caucaia.

Aos 41 anos, Ciel marcou em todas as competições que disputou com o Ferroviário no ano: cinco no Campeonato Cearense, um na Copa Fares Lopes, quatro na Copa do Nordeste, um na Copa do Brasil e nove na Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante ainda tem duas assistências assinaladas em 34 partidas (2.781 minutos), somando 22 participações em gols em 2023.

Em 2019, quando atingiu o número de gols atual atuando pelo Caucaia, Ciel marcou 12 vezes pela 2ª divisão do Campeonato Cearense e oito pela Copa Fares Lopes em 23 partidas. Na temporada, ainda teve passagem pelo ASA-AL, onde marcou três gols, somando 23 tentos no ano.