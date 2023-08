FCF divulga tabela da final da Fares Lopes entre Iguatu e Ferroviário

Nas semifinais, o Ferroviário eliminou o Pacajus aplicando uma virada e goleada histórica, enquanto o Iguatu desbancou o Caucaia . O Azulão da Princesa, por ter melhor campanha na semifinal, com uma vitória e um empate, terá a vantagem de decidir em casa.

As partidas serão realizadas nos dias 23 (quarta-feira) e 30 (quarta-feira) de agosto. A ida será às 20 horas, enquanto o duelo decisivo será realizado às 19h30min.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta quinta-feira (17) a tabela detalhada das finais da Taça Fares Lopes 2023 entre Iguatu e Ferroviário. Os embates serão disputados no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), e no Estádio Morenão, em Iguatu (CE).

Histórico na Taça Fares Lopes

Bicampeão da Taça Fares Lopes, o Ferroviário tem a oportunidade de se tornar o maior detentor de títulos da competição estadual. O Tubarão da Barra está igualado com Horizonte, Guarani de Juazeiro e Icasa. Pelo lado do Iguatu, a equipe do interior busca o inédito título.

Veja maiores campeões

[2] — Horizonte



[2] — Guarani de Juazeiro



[2] — Icasa



[2] — Ferroviário



[1] — Guarany de Sobral



[1] — Barbalha



[1] — Floresta



[1] — Caucaia



[1] — Pacajus

Veja campeões da Taça Fares Lopes (2010–2022)