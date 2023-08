Conheça o Nacional de Patos-PB, adversário do Ferroviário na Série D

Disputa com o Tubarão será válida pelas oitavas do torneio. Jogos ocorrerão nos dias 13 e 20 de agosto

Depois de empatar em 1 a 1 com o Princesa do Solimões-AM como visitante, o Ferroviário superou o rival por 3 a 0, no Estádio Presidente Vargas, para ficar com a vaga nas oitavas da Série D. O próximo adversário do Tubarão será o Nacional de Patos, da Paraíba.

Fundado em 1961, o Nacional Atlético Clube, conhecido como Nacional de Patos, voltou a disputar uma divisão do Campeonato Brasileiro após 16 anos. A última edição com presença da equipe havia sido a Série C de 2007.

O clube conquistou sua vaga na Série D por meio do Campeonato Paraibano de 2022, no qual chegou à semifinal e foi eliminado pelo Botafogo-PB. O atual treinador do time é Rodrigo Fonseca, contratado ainda em março, antes do início do certame nacional.

O Alviverde terminou a fase de grupos desta quarta divisão na liderança do grupo 1, com 30 pontos. Foram nove vitórias, três empates e duas derrotas. O time anotou 22 gols e sofreu sete.

Na segunda fase, que abriu o mata-mata do torneio, o Nacional teve pela frente o ASA-AL. Apesar da derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, os paraibanos reverteram a desvantagem em casa, no Estádio José Cavalcanti, com triunfo por 3 a 1.

No ano de 2023, o Canário totaliza 25 jogos: são 12 vitórias, cinco empates e oito derrotas. Após avançar na fase de grupos do Estadual, a equipe perdeu para o Botafogo-PB na primeira eliminatória.