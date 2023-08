Série D: Atlético busca o empate contra o Águia de Marabá no jogo de ida da 2ª fase

O clube cearense saiu atrás no placar, mas buscou o empate e deixou tudo em aberto no confronto válido pela segunda fase da quarta divisão

O Atlético Cearense foi mais um clube do estado a entrar em campo na noite desta segunda-feira, 31, pela segunda fasel da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe da Precabura visitou o Águia de Marabá e empatou em 1 a 1, no Estádio Zinho de Oliveira, no Pará.

Os dois gols da partida foram marcados ainda na primeira etapa do confronto. Os donos da casa saíram na frente logo aos cinco minutos com Betão. Após 20 minutos, Davi Torres deixou a bola no fundo das redes e igualou o marcador.

Com este resultado, o duelo ficou totalmente em aberto. A definição do classificado para a próxima fase da quarta divisão ficou para o dia 6 de agosto, próximo domingo, quando o Atlético recebe o Águia. A bola rola às 15 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Um novo empate levará a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória simples garante a vaga para qualquer uma das equipes. O vencedor irá enfrentar o classificado do confronto entre Sousa-PB e Falcon-SE.