Floresta empata sem gols com Aparecidense e segue pressionado pelo Z4 da Série C

Com o resultado, o Verdão da Vila Manoel Sátiro segue no limite do Z4, na 16ª posição, com um ponto a mais que o América-RN, atual 17º

Em confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento, o Floresta empatou sem gols com a Aparecidense, fora de casa, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão segue no limite do Z4, na 16ª colocação, com 16 pontos — um a mais que o América-RN (17º).

O primeiro tempo entre as equipes foi movimentado, mas de pouca efetividade nas finalizações. O Floresta, organizado defensivamente, buscou propor o jogo em alguns momentos do duelo, mas pecou pela falta de objetividade no último terço do campo. Os donos da casa, também sem tanta inspiração ofensiva, foram pragmáticos e não levaram grandes perigos ao gol do Verdão.

A dinâmica do jogo na etapa final não sofreu grandes alterações. Sem tanta criatividade para se aproximar da área adversária, o Floresta continuou não conseguindo ser incisivo. O duelo, inclusive, foi marcado muito mais por disputa física, com as equipes perdendo e alternando a posse de bola a todo instante, do que um embate voltado mais para a questão técnica.

Com somente uma vitória nos últimos oito jogos, o Floresta tem sofrido para se desgarrar da parte inferior da tabela. Agora, o Lobo da Vila Manoel Sátiro terá uma semana livre de preparação para o próximo desafio na Terceirona, que será diante do Confiança, no Batistão, em Aracaju (SE). O embate acontece na segunda-feira seguinte, dia 7, às 20 horas.