Pacajus perde para o Campinense, mas garante vaga no mata-mata da Série D

Na próxima fase da competição, o Cacique do Vale do Caju enfrenta o Retrô-PE, em jogos de ida e volta, sendo o decisivo fora de casa

Jogando fora de casa, no Estádio Amigão, em Campina Grande-PB, o Pacajus foi derrotado por 3 a 2, de virada, para o Campinense. Mesmo com o resultado, o Cacique do Vale do Caju carimbou sua vaga no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, juntando-se a Ferroviário e Atlético Cearense como representantes do futebol cearense nesta etapa do torneio.

Guto e Pio foram os autores do gols do Pacajus. Matheus Lagoa e Jefferson, duas vezes, garantiram o resultado para a Raposa. Agora, na próxima fase, o clube cearense encara o Retrô-PE, em jogos de ida e volta, que devem ocorrer nos dias 29 ou 30 de julho e 05 ou 06 de agosto. O time pernambucano decide em seus domínios.

Encerrando em 4º lugar no Grupo A-3, os comandados do técnico Vladimir, em 14 rodadas, venceram seis jogos, empataram quatro e perderam cinco, terminando com 22 pontos conquistados.

Iguatu encerra bem

Mesmo sem mais nenhuma pretensão no campeonato, o Iguatu se despediu de forma digna do seu torcedor. No Inaldão, Otacílio Marcos foi o responsável por garantir o triunfo do Azulão frente ao Santa Cruz-PE.