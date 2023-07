Série D do Brasileirão: veja classificados e confrontos da 2ª fase

Ao todo, 12 equipes do Nordeste, quatro do Norte, quatro do Centro-Oeste, sete do Sudeste e cinco do Sul seguem disputando o acesso para a Série C

A Série D do Campeonato Brasileiro definiu neste domingo, 23, os 32 classificados para o mata-mata da 2ª fase. Ao todo, 12 equipes do Nordeste, quatro do Norte, quatro do Centro-Oeste, sete do Sudeste e cinco do Sul seguem disputando o acesso para a Série C.

Líder do Grupo A2, o Ferroviário encerrou com a melhor campanha da Série D. A equipe de Paulinho Kobayashi somou 36 pontos em 14 partidas. No mata-mata, enfrentará o Princesa do Solimões.

Além do Tubarão da Barra, Atlético-CE e Pacajus garantiram vaga na 2ª fase e enfrentarão Águia de Marabá e Retrô, respectivamente. Caucaia e Iguatu, outros representantes cearenses na Série D, foram eliminados.

A 2ª fase será disputada entre os dias 29 ou 30 de julho e 05 ou 06 de agosto.

Veja classificados da 1ª fase da Série D

Grupo A1

Nacional (AM)

Tuna Luso (PA)

Águia de Marabá (PA)

Princesa do Solimões (AM)

Grupo A2

Ferroviário (CE)

Atlético (CE)

Maranhão (MA)

Parnahyba (PI)

Grupo A3

Sousa (PB) Nacional (PB)

Potiguar (RN) Pacajus (CE)

Grupo A4

Retrô (PE)

Bahia de Feira (BA)

ASA (AL)

Falcon (SE)



Grupo A5

Ceilândia (DF)

Anápolis (GO)

Operário (MT)

Brasiliense (DF)

Grupo A6

Athletic (MG)

Portuguesa (RJ)

Democrata (MG)

Vitória (ES)

Grupo A7

Patrocinense (MG)

Maringá (PR)

Inter de Limeira (SP)

Ferroviária (SP)

Grupo A8

Hercílio Luz (SC)

Caxias (RS)

Camboriú (SC)

Brasil de Pelotas (RS)

Confrontos da 2ª fase da Série D

Parnahyba (PI) x Nacional (AM)



Potiguar (RN) x Bahia de Feira (BA)



Águia de Marabá (PA) x Atlético (CE)



Falcon (SE) x Sousa (PB)



Princesa do Solimões (AM) x Ferroviário (CE)



ASA (AL) x Nacional (PB)



Maranhão (MA) x Tuna Luso (PA)



Pacajus (CE) x Retrô (PE)



Vitória (ES) x Ceilândia (DF)



Inter de Limeira (SP) x Caxias (RS)



Operário (MT) x Portuguesa (RJ)



Brasil de Pelotas (RS) x Patrocinense (MG)

Brasiliense (DF) x Athletic Club (MG)



Camboriú (SC) x Maringá (PR)



Democrata (MG) x Anápolis (GO)



Ferroviária (SP) x Hercílio Luz (SC)

*Equipes à direita decidem em casa