Vinícius Paulista deixa o Ferroviário rumo ao América de Natal

Pelo Tubarão, foram 28 jogos e um gol marcado. No time de Paulinho Kobayashi, era uma das principais peças do escrete coral

Às vésperas do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário teve uma baixa importante no seu elenco. O volante Vinícius Paulista, um dos destaques do time na temporada de 2023, deixou o clube e irá defender o América de Natal. O Tubarão da Barra vendeu o atleta para o Mecão e seguiu com 20% de seus direitos econômicos.

Vinícius disputou 28 jogos e marcou um gol. Agora, o jogador retorna para o futebol potiguar. Antes de chegar ao Ferrão, defendeu o ABC, rival do América.

Leia Mais Ferroviário enfrentará Princesa do Solimões na 2ª fase da Série D; veja datas do confronto

Ferroviário vence Fluminense-PI e encerra fase de grupos na liderança geral da Série D

Destaque do Ferroviário, Ciel retorna de lesão em momento crucial da temporada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a posição, os corais agiram rápido e acertaram com Maycon Douglas, que estava no Veranópolis-RS, mas que possui passagem pelo América, onde foi campeão da Quarta Divisão em 2022.

Na temporada, entre Veranópolis e Camboriú-SC, foram 12 partidas e apenas um gol marcado.