Ferroviário recebe o Cordino-MA no PV almejando seguir invicto na Série D

Classificado para a fase eliminatória do Brasileirão Série D, o Ferroviário tem mais um compromisso na tarde deste domingo, 8. O Tubarão da Barra recebe o Cordino-MA, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, em jogo da 13ª rodada do certame nacional.



Líder geral da competição, o time cearense busca manter a invencibilidade. Em 12 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, foram nove vitórias e três empates, totalizando 83,3% de aproveitamento.



Para o duelo, o técnico Paulinho Kobayashi tem dois desfalques confirmados. O volante Felipe Guedes e o atacante Kiuan, completaram a série de três cartões amarelos e cumprem suspensão automática. Na manhã deste sábado, 15, o elenco coral fez o último treino preparatório para encarar o time maranhense.

O Ferrão não terá vida fácil diante do time da Barra do Corda. Isso porque a equipe ainda briga por uma vaga na próxima etapa da competição. Após 12 rodadas, possui soma 11 pontos e ocupa a 6ª colocação da chave na tabela de classificação. Ao todo, são dois triunfos, cinco empates e cinco reveses.



O meia Cairo reforçou que será um jogo complicado em razão dos objetivos do adversário no certame. O jogador também ressaltou a importância da partida, mesmo com o time já classificado para a fase eliminatória.



“Sabemos que vai ser um jogo complicado. O Cordino precisa da vitória. Mas estamos trabalhando. Sabemos da importância do jogo. Precisamos pontuar. Já estamos classificados, mas o professor sempre diz que a gente precisa continuar vencendo e estamos trabalhando para isso”, destaca.



O Tubarão da Barra chega para o duelo após empate em 1 a 1 diante do Tocantinópolis, fora de casa, em duelo válido pela 12ª rodada da Série D. O Cordino, por sua vez, também ficou em igualdade em 1 a 1 no placar no embate diante do Maranhão na última rodada.



Jogos dos cearenses na Série D



Além do Ferroviário, outras duas equipes cearenses entram em campo neste domingo pela quarta divisão. O Caucaia recebe o Fluminense no estádio Raimundão, às 16 horas. A Raposa Metropolitana está na 7ª colocação, com 10 pontos, e ainda segue na briga pela última vaga no Grupo B. Para isso, precisa de derrotas do Parnahyba, do Maranhão e do Tocantinópolis nos jogos restantes.



Quem também entra em campo é o Iguatu. Já eliminado, o Azulão visita o Nacional-PB no estádio José Cavalcanti, na cidade de Patos. No Grupo C, até a 12ª rodada, a equipe somou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas.