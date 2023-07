Guarany de Sobral será excluído da Taça Fares Lopes após novo W.O; entenda

Cacique do Vale não pagou as despesas do jogo contra Atlético-CE, nesta quarta-feira, 12, sofre segunda punição no torneio, e FCF considera abandono de competição

O Guarany de Sobral segue sem entrar em campo pela Taça Fares Lopes 2023. A equipe sobralense sofreu novo W.O, desta vez diante do Atlético-CE, nesta quarta-feira, 12, por problemas de logística devido à crise financeira enfrentada pelo clube. Com a reincidência nesta edição da competição, o Bugre será excluído pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

No duelo contra a Águia da Precabura, o Guarany não levou médico e também não pagou as desespesas do jogo, o que acarretou em nova punição. Por ser o segundo episódio, o caso será considerado abandono de competição.

A suspensão está prevista no Regulamento Geral de Competições (RGC) da FCF. Além disso, o Guarany de Sobral será multado administrativamente em R$ 20 mil e pode ser suspenso por dois anos de competições oficiais organizadas pela Federação.

O artigo 58 do RGC, porém, notifica que “as penalidades administrativas (suspensão administrava e pena pecuniária concomitante) poderão ser substituídas pelo pagamento de multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dos quais um quinto do valor será revertido para instituições de caridade em cestas básicas”.

Em nota, o Guarany de Sobral lamentou o ocorrido: “Pedimos desculpas a toda a nação bugrina, que assim como nós, está sofrendo com esse triste e grave momento que o Guarany de Sobral atravessa”.

Reincidência

O Guarany de Sobral recebeu o 2° W.O na Taça Fares Lopes 2023. No último dia 2 de junho, o Bugre não compareceu à Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, tendo sido decretado derrotado contra o Icasa pela FCF por 3 a 0, conforme disposto no artigo 53 do Regulamento Geral das Competições (RGC).

A Federação Cearense de Futebol encaminhou a Portaria n°002 ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF/CE).