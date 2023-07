Floresta enfrenta Operário fora de casa e mira se afastar do Z-4 da Série C

O Floresta tem mais uma difícil missão pela Série C na tarde deste domingo, 16. Em Ponta Grossa (PR), o time alviverde encara o Operário-PR, às 16h30min, no Estádio Germano Krüger. A partida é válida pela 13ª rodada do certame nacional.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro tem o objetivo de garantir três pontos para seguir se afastando da zona de rebaixamento. No último domingo, 9, a equipe venceu o Pouso Alegre-MG, também fora de casa, pelo placar de 1 a 0, e deixou o Z-4.

Agora o time comandado por Sérgio Soares busca abrir distância da “zona da confusão”. Em caso de vitória, o time chegará a 17 pontos e pode figurar na primeira página da tabela, entre os dez primeiros colocados, a depender de outros resultados.

"O objetivo sempre vai ser galgar algo melhor dentro da competição. Vamos trabalhar para que isso aconteça, mas sempre com os pés no chão. No futebol você tem que ir jogo a jogo. É uma competição muito achatada. Temos que ir jogo a jogo sempre mirando a parte de cima da tabela”, disse o técnico em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na quinta-feira, 12.

Até o momento, o Floresta disputou 12 partidas na competição, venceu três, empatou cinco e perdeu quatro. São nove gols marcados e 12 sofridos. “Em todos os jogos buscamos alcançar uma sequência assertiva e diante do Operário não será diferente. Queremos seguir nesta evolução dentro da competição", comentou o meia-atacante Leilson.

Na manhã de sábado, 15, já em solo paranaense, o Lobo da Vila realizou o último treino antes do jogo, no CT do Caju, que pertence ao Athletico-PR. Anunciado nos últimos dias, o lateral-esquerdo Rafael Carioca, ex-Ceará, já integra a delegação e pode ser novidade para o duelo.

Já o Operário vive momento oposto. Se o Verdão quer se afastar do Z-4 e aspirar novos objetivos, o Fantasma quer assumir a ponta da tabela. Atual terceiro colocado, o time está a dois pontos de ultrapassar o líder Amazonas, que também joga neste domingo.

Para isso acontecer, além de vencer o Alviverde, também terá que torcer por um tropeço dos amazonenses diante do Volta Redonda. O clube paranaense acumula seis vitórias, quatro empates e duas derrotas na atual edição da Série C, além de ter marcado 13 gols e sofrido sete.